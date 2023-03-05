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НовостиПроисшествия5 марта 2023 13:26

В Ростовской области иномарка ночью врезалась в дерево

Предварительно, 49-летний водитель разогнался на трассе
Татьяна ТИХОНОВА
В аварии, к счастью, пострадала только техника.

В аварии, к счастью, пострадала только техника.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области, в Новочеркасске, в ночь с субботы на воскресенье, 5 марта, произошло ДТП — иномарка врезалась в дерево. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Авария произошла около 23 часов, на улице Машиностроителей, - рассказали в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Peugeot не выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево.

К счастью, в результате ДТП водитель не пострадал. Помощь в сервисе понадобится только машине — автомобиль получил механические повреждения. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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