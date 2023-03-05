Жены участников спецоперации отправят на передовую антидроновые ружья и приборы ночного видения

На передовую помимо прочего отправятся приборы ночного видения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жены военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, готовят к отправке партию помощи бойцам, среди которой — антидроновые ружья и приборы ночного видения. Об этом сообщает «Наше время».

Речь идет о волонтерском сообществе «Мы вместе», созданном родными бойцов одного из подразделений 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Добровольцы готовят к отправке груз для бойцов казачьей штурмовой роты. Помимо нужных в быту вещей планируют добавить и актуальные в борьбе с противником предметы — антидроновые ружья и приборы ночного видения.

Волонтеры помогают не только своим мужьям, но и их сослуживцам, и другим бойцам. Началось все с того, что, оказавшись в непосредственной близости от боевых действий, жены военнослужащих приняли решение поддержать тех, кто служит — открыть счет и копить там средства, покупать на них все необходимое, что бойцы попросят.

Оказалось, что женщин готовы поддержать и другие люди — так и зародилось сообщество «Мы вместе».

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