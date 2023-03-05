Жителям Ростовской области назвали молочные продукты с антибиотиком

50 килограммов опасной сметаны могли попасть на прилавки в Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прилавках Ростовской области могут оказаться молочные продукты с антибиотиком. Анализ сметаны марки «Любимый город» из Волгоградской области дал положительный результат на линкомицин. Об этом сообщает «Наше время» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям.

Уточняется, что производитель находится в Волгоградской области. Предприятие закупает сырье у фермеров. И партия, в которой нашли сметану с антибиотиком была около 50 кг.

Получателей продукции проинформировали об опасности этой партии, а производителю выдали предостережение — таковы законные действия сельхозинспекторов в таком случае.

Кроме того, на Дону в лаборатории ведомства нашли антибиотик под названием клоксациллин в пробе сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5 процента. Он вызывает у имеющих аллергию на этот препарат недомогание. Производитель пока не уточняется — в ведомстве ведется расследование.

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