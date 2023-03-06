В Каменске-Шахтинском представившиеся полицейскими мужчины напали на людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Шахтинском двое мужчин под видом правоохранителей напали на прохожих, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

По предварительной информации, мужчины, представившись полицейскими, стали приставать к девушке. За нее заступились двое парней. Под раздачу попала еще одна девушка, находившаяся рядом.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в межмуниципальный отдел МВД России «Каменский» поступило сообщение о конфликте, в результате которого двое неизвестных нанесли травмы двум местным жителям: 37-летнему мужчине и 33-летней женщине.

- В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление личностей и задержание граждан, применивших насилие, - пояснили в ведомстве.

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Сообщение об этом появилось в местных пабликах (подробнее).