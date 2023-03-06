Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 5:48

В Каменске-Шахтинском представившиеся полицейскими мужчины напали на людей

Двое получили травмы
Полина ШЕВЧЕНКО
В Каменске-Шахтинском представившиеся полицейскими мужчины напали на людей.

В Каменске-Шахтинском представившиеся полицейскими мужчины напали на людей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Шахтинском двое мужчин под видом правоохранителей напали на прохожих, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

По предварительной информации, мужчины, представившись полицейскими, стали приставать к девушке. За нее заступились двое парней. Под раздачу попала еще одна девушка, находившаяся рядом.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в межмуниципальный отдел МВД России «Каменский» поступило сообщение о конфликте, в результате которого двое неизвестных нанесли травмы двум местным жителям: 37-летнему мужчине и 33-летней женщине.

- В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление личностей и задержание граждан, применивших насилие, - пояснили в ведомстве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Ростовской области неизвестные с оружием напали на заправку

Сообщение об этом появилось в местных пабликах (подробнее).