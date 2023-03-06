В Щепкинском лесу Ростова-на-Дону поймали шестерых игроков в страйкбол

Вид игроков в камуфляже заставил поволноваться ростовчан вчера днем Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Ростове-на-Дону игроками в стайкбол оказались «неизвестные в камуфляже» на территории Щепкинского леса. Эту информацию утром 6 марта подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- В полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на территории Ворошиловского района города были замечены люди в камуфляже с рюкзаками за спиной. В результате проведенных мероприятий нашли шестерых граждан, которые играли в стайкбол, - прокомментировали в ведомстве.

Вид игроков заставил поволноваться местных жителей вчера днем. Некоторые даже распространили в сети сообщения о якобы «оцепленном участке леса из-за вооруженных мужчин». Жители донской столицы рекомендовали землякам не выходить на улицу до тех пор, пока все не прояснится. В итоге информация об опасности оказалась фейком.

Напомним, страйкбол - командная военно-тактическая игра с применением мягкой пневматики.

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