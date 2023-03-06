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НовостиОбщество6 марта 2023 7:24

В Ростовской области ожидаются перепады температур от -7 до +17 градусов

Местами в ближайшие три дня возможны дожди и утренние туманы
Ангелина СКИБА
8 марта днем ожидается +8-13, по югу - до +17 градусов

8 марта днем ожидается +8-13, по югу - до +17 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температурные качели ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни, в том числе 8 марта. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 6 марта, днем прогнозируют около +1-6 градусов, по югу региона - до +9. Ветер будет в основном северо-западный и западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Возможны небольшие и умеренные осадки.

7 марта ночью столбики термометров опустятся до -4, при прояснениях до -7. Днем обещают +2-7, по югу - до +10 градусов. Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, днем - 12-14 м/с. Местами пройдут осадки, по северу - с мокрым снегом.

8 марта ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем будет +8-13, по югу - до +17. Ветер юго-западный и южный 6-11 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Также ночью и утром возможны дожди и туманы.

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