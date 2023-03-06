Центробанк заподозрил несколько фирм Ростова-на-Дону в нелегальной деятельности

Список подозрительных фирм пополняют с помощью системы мониторинга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону за прошедший 2022 год сразу несколько компаний - от ломбардов до офисов микрозаймов - внесли в реестр сомнительных и потенциально опасных для клиентов. Соответствующую информацию можно найти на сайте Центробанка России.

Так, например, «признаки нелегального кредитора» усмотрели в деятельности «Альянс Финанс», «Орильон», «Авто Ломбард», в работе микрокредитных компаний «Деньги в кармане», «Автозайм» и других организаций.

На сайте Центробанка уточнили, что список фирм, которые могут нарушать закон, пополняют с помощью специальной системы мониторинга. Также выводы делают на основе обращений граждан.

- Участник рынка должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты, - добавили специалисты.

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