В Ростове сотрудники судебных приставов отправили гуманитарную помощь новым территориям РФ

С начала СВО ведомство неоднократно отправляло гуманитарную помощь. Фото: ФССП по Ростовской области

В Ростове-на-Дону Главное управление Федеральной службы судебных приставов отправили гуманитарную помощь новым территориям РФ. Об этом в ведомстве сообщили 6 марта.

В посылках есть все необходимое для жителей: вода, продукты, средства личной гигиены, отопительные приборы и консервы. От ведомства передали десятки посылок. Их направили в Общероссийское движение «Народный фронт «За Россию!», а затем посылки отправятся на вновь присоединенные территории Российской Федерации.

С начала СВО ведомство неоднократно отправляло гуманитарную помощь и предметы первой необходимости для поддержки жителей Донбасса.

Понимая насколько сегодня важна и необходима помощь, каждый судебный пристав Ростовской области вносит свою лепту в сбор гуманитарной помощи, – отметили в ведомстве.

Отметим, что всего сотрудниками органа принудительного исполнения Российской Федерации собрано и доставлено порядка 460 тонн гуманитарной помощи.

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