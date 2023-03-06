Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 14:28

Дорожные камеры в Ростовской области начали фиксировать новые нарушения ПДД

Комплексы фотовидеофиксации отмечают не только превышение скорости, но и другие нарушения
Лейла МИРИШОВА
Все штрафы нарушителям будут приходить в автоматическом режиме.

Все штрафы нарушителям будут приходить в автоматическом режиме.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области дорожные камеры начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили 3 марта в Госавтоинспекции по региону.

По информации ведомства, комплексы фото- видеофиксации отмечают не только превышение скорости, но и движение автомобилей по обочине, не пристегнутых пассажиров и водителей, а также выезд транспорта на встречную полосу. Все штрафы нарушителям будут приходить в автоматическом режиме.

Так, за движение автомобиля по обочине грозит штраф в 1,5 тысячи рублей, за выезд на встречную полосу – 5 тысяч рублей, а за непристегнутый ремень – одна тысяча. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году 66 жителей Ростовской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Нарушители к этому моменту уже выплатили 770 тысяч рублей

(Подробности)