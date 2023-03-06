Дорожные камеры в Ростовской области начали фиксировать новые нарушения ПДД

Все штрафы нарушителям будут приходить в автоматическом режиме. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области дорожные камеры начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили 3 марта в Госавтоинспекции по региону.

По информации ведомства, комплексы фото- видеофиксации отмечают не только превышение скорости, но и движение автомобилей по обочине, не пристегнутых пассажиров и водителей, а также выезд транспорта на встречную полосу. Все штрафы нарушителям будут приходить в автоматическом режиме.

Так, за движение автомобиля по обочине грозит штраф в 1,5 тысячи рублей, за выезд на встречную полосу – 5 тысяч рублей, а за непристегнутый ремень – одна тысяча. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

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Нарушители к этому моменту уже выплатили 770 тысяч рублей

(Подробности)