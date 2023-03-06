66 жителей Ростовской области в 2022 году оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Всего было 67 дел, одно из которых передали по подсудности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области по итогам 2022 года за дискредитацию Вооруженных сил России оштрафовали 66 человек. Эту информацию опубликовали в отчете на сайте регионального управления Судебного департамента.

В документе говорится, что речь идет о статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»).

Всего было зарегистрировано 67 подобных дел, одно из которых передали по подсудности, еще четыре «вернули для устранения недостатка протоколов».

В итоге общая сумма штрафов по всем вынесенным постановлениям составила 2,1 млн рублей, из этой суммы принудительно и в добровольном порядке уже взыскали 770 тысяч рублей.

Напомним, в начале марта 2023 года за дискредитацию Вооруженных сил России штрафы в 30 тысяч рублей получили несовершеннолетний студент и предприниматель из Новочеркасска. Тогда сотрудники УФСБ напомнили, что за повторные нарушения по той же статье грозит уже не административное, а уголовное наказание. В этом случае среди мер воздействия могут назначить арест или тюремный срок.

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