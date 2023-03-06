Жен и матерей мобилизованных бойцов с 8 Марта поздравил спикер Заксобрания Ростовской области

Встреча состоялась в музыкальном театре Ростова-на-Дону. Фото: сайт Законодательного собрания Ростовской области

В Ростовской области жен и матерей мобилизованных бойцов с наступающим праздником 8 Марта поздравил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. Встреча состоялась в ростовском музтеатре, куда женщин пригласили на спектакль «Любовь и голуби».

- Вы находитесь в особой ситуации - ваши мужья и сыновья участвуют в специальной операции, и 8 Марта вы встретите без них. Однако совершенно точно в этот день вы должны помнить о том, что являетесь замечательными и любимыми. Здоровья вам, счастья и благополучия! Помните, без вас мужчинам в этом мире делать нечего, - сказал Александр Ищенко.

Парламентарий поблагодарил взрослых и молодых жительниц Дона за то, что они всеми силами поддерживают своих мужчин, заботятся о них, желают им победы и скорейшего возвращения домой.

Депутат выразил уверенность, что после того, как завершится специальная операция и военные вернутся целыми и невредимыми домой, их семьи будут продолжать жить в любви, радости и счастье, а дети будут расти в мире и благополучии.

- Сегодня, когда вы ждете своих сыновей, мужей, сила вашего ожидания, сила вашей любви будет творить чудеса, - добавил Александр Ищенко.

Напомним, «Любовь и голуби» - творческое переосмысление одноименного советского фильма. На спектакль в преддверии 8 Марта пригласили более 200 женщин из Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Шахт, Новошахтинска, а также других городов и районов донского региона.

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