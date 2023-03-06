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НовостиОбщество6 марта 2023 15:10

Жителям Ростовской области рассказали о графике работы МФЦ в праздник

9 марта офисы будут работать в обычном режиме
Полина ШЕВЧЕНКО
Стало известно о работе МФЦ 8 марта.

Стало известно о работе МФЦ 8 марта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с празднованием Международного женского дня, в МФЦ города Ростова-на-Дону изменится график работы, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, 8 марта будет нерабочим праздничным днем.

Но уже 9 марта подразделения будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком.

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