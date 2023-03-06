Жителям Ростовской области рассказали о графике работы МФЦ в праздник

Стало известно о работе МФЦ 8 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с празднованием Международного женского дня, в МФЦ города Ростова-на-Дону изменится график работы, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, 8 марта будет нерабочим праздничным днем.

Но уже 9 марта подразделения будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области ждет короткая рабочая неделя

Рабочими будут всего четыре дня. А следующие длинные выходные запланированы только на май (подробнее)