В Нахичевани на сутки отключат воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нахичевани с 08.30 9 марта до 08.00 10 марта не будет холодной воды, сообщает Ростовводоканал.

Ограничение подачи воды связано с подключением нового объекта в квартале ул. Каяни – ул. Ченцова – ул. 2-я Линия – ул. Налбандяна к водопроводной линии диаметром 500мм по ул. Мурлычева.

Воды не будет в следующих границах: ул. Верхненольная — ул. Налбандяна — ул. 6-я Линия — ул. 1-я Майская. Без воды также останется здание 19 Следственного комитета РФ на транспорте.

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