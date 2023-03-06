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НовостиОбщество6 марта 2023 16:09

Бывшего исполняющего обязанности директора "ДонТКИиБ" будут судить за мошенничество

Она «заработала» 1,5 млн рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
И.О. директора ростовского техникума «заработала» 1,5 млн рублей.

И.О. директора ростовского техникума «заработала» 1,5 млн рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Исполняющий обязанности директора Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает Следком.

По версии следствия, в 2019 году женщина создала фиктивный документооборот, внеся ложные сведения в документы по обучению в рамках национального проекта «Демография» по профессии «поварское дело». Это послужило основанием для перечисления денег из Федерального бюджета на счет техникума 1,5 млн. рублей, которыми исполняющая обязанности директора воспользовалась в своих интересах.

По просьбе следователя женщина была помещена под домашний арест.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело передано в суд.

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