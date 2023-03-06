Бывшего исполняющего обязанности директора "ДонТКИиБ" будут судить за мошенничество

И.О. директора ростовского техникума «заработала» 1,5 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Исполняющий обязанности директора Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает Следком.

По версии следствия, в 2019 году женщина создала фиктивный документооборот, внеся ложные сведения в документы по обучению в рамках национального проекта «Демография» по профессии «поварское дело». Это послужило основанием для перечисления денег из Федерального бюджета на счет техникума 1,5 млн. рублей, которыми исполняющая обязанности директора воспользовалась в своих интересах.

По просьбе следователя женщина была помещена под домашний арест.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело передано в суд.

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