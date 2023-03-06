В Матвеево-Курганском районе бухгалтера будут судить за мошенничество

Бухгалтер начисляла себе повышенную зарплату. Фото: Даниил ОПАРИН

Бывший главный бухгалтер «Поисково-спасательной службы» Матвеево-Курганского района обвиняется в мошенничестве, сообщает Следком.

По версии следствия, в 2021-2022 годах женщина начисляла себе завышенную зарплату. Кроме того, платежными поручениями от имени учреждения погасила имевшуюся у нее задолженность. В общей сложности женщина украла более 100 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

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