Родители донских школьников могут написать ЕГЭ по русскому языку

Родители донских школьников могут сдать ЕГЭ по русскому языку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в Ростовской области. Она продлится по 31 марта, сообщает Министерство общего и профессионального образования региона.

В этом году родителям предлагают попробовать свои силы в написании экзамена по русскому языку.

Родителям, желающим принять участие в акции, необходимо подать заявление по месту учебы ребенка.

Данная акция была разработана Рособрнадзором для того, чтобы родители смогли принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой его проведения и объяснить их своим детям.

Напомним, в 2022 году родители донских школьников писали экзамен по математике. Тогда в акции приняли участие более 1,5 человек, – рассказал министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

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