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НовостиОбщество6 марта 2023 16:38

Родители донских школьников могут написать ЕГЭ по русскому языку

Сдать экзамен можно до конца марта
Полина ШЕВЧЕНКО
Родители донских школьников могут сдать ЕГЭ по русскому языку.

Родители донских школьников могут сдать ЕГЭ по русскому языку.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходит в Ростовской области. Она продлится по 31 марта, сообщает Министерство общего и профессионального образования региона.

В этом году родителям предлагают попробовать свои силы в написании экзамена по русскому языку.

Родителям, желающим принять участие в акции, необходимо подать заявление по месту учебы ребенка.

Данная акция была разработана Рособрнадзором для того, чтобы родители смогли принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой его проведения и объяснить их своим детям.

Напомним, в 2022 году родители донских школьников писали экзамен по математике. Тогда в акции приняли участие более 1,5 человек, – рассказал министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

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