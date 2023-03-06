Ростовских предпринимателей предупредили о новых сроках подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения

Ростовских ИП предупредили о новых сроках подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций в 2023 году был изменен срок подачи декларации по упрощенной системе налогообложения, сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Изменения связаны с введением единого налогового платежа (ЕНП).

В рамках ЕНП действует правило сдачи налоговой декларации не позже 25 числа и оплаты налога или авансовых платежей по нему не позже 28 числа.

Так, отчитаться по УСН за 2022 год необходимо:

- до 27 марта 2023 года для организаций;

- до 25 апреля 2023 года для ИП.

Оплатить налог за 2022 год надо:

- до 28 марта для юрлиц;

- до 28 апреля для ИП.

Индивидуальные предприниматели, в 2022 году перешедшие с УСН на налог на профессиональный доход должны подать декларацию не позднее 25 апреля 2023 года.

Ростовские предприниматели имеют право на бесплатное бухгалтерское сопровождение для ИП в ЦРП «Новый Ростов», напомнила директор Департамента экономики города Екатерина Водолазкина.

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