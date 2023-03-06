В Ростове стартовал конкурс «Сделаем вместе!».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону стартовал областной конкурс «Сделаем вместе!», рассказал в своем Telegram-канале Алексей Логвиненко.
Он призвал ростовчан принять активное участие в проекте.
- Призываю ростовчан проявить инициативу, принять активное участие в данном проекте и, тем самым, внести лепту в благоустройство Ростова и улучшить наш город, - написал Алексей Логвиненко.
Прием инициатив завершится 20 марта. Они размещаются на сайте правительства региона. Для этого необходимо авторизироваться на портале Госуслуг.
Программа «Сделаем вместе!» реализуется с 2020 года. Инициативное бюджетирование дает возможность людям решать на местах актуальные вопросы в сфере ЖКХ, здравоохранения, спорта, культуры и образования. По линии жилищно-коммунального хозяйства в Ростове было благоустроено 11 объектов.
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