Донские власти разрабатывают региональную программу поддержки виноградарства и виноделия

Донские власти разрабатывают региональную программу поддержки виноделия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году на на стимулирование развития виноградарства в Ростовской области планируется направить более 61 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона. Из них почти 6 млн – средства регионального бюджета для уходных работ и 8 млн – на приобретение сельхозтехники.

В нынешнем году для популяризации донского виноделия запланирован ряд выставочно-ярмарочных и дегустационных мероприятий. Впервые будут организованы два крупных винных фестиваля - «Красностоп Золотовский» и «Цимлянские традиции».

Также продолжается разработка региональной программы развития виноградарства и виноделия.

В 2022 году валовой сбор винограда составил около 10 тысяч тонн, что почти в два раза выше показателей 2021 года. Урожайность винограда достигала 79,6 ц/га. В сравнении с 2021 годом на 21% выросли розничные продажи напитка, произведенного на Дону.

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