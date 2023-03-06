В Ростове выберут площадку для строительства компьютерного завода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложения по размещению площадки под строительство компьютерного завода ГК «Бештау» поручил разработать глава Ростовской области, пишет пресс-служба Правительства региона.

На предприятии будут массово изготавливать ноутбуки в объеме до 50 тысяч единиц в год.

По словам директора компании, «Бештау» вложит в открытие производства около 800 млн рублей, а в будущем – до 8 млрд рублей.

Сейчас донские власти нашли три подходящих участка под строительство завода. Предположительно, он разместится в западной части города.

Планируется, что на предприятии будут также производить литий-ионные батареи.

- ГК «Бештау» планирует построить уникальную для юга России производственную площадку по серийному выпуску ноутбуков, а в перспективе – по производству литий-ионных батарей... «Бештау» станет первым предприятием в РФ по их выпуску, - написал губернатор.

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