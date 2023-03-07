Во вторник в Ростове прогнозируют небольшой дождь

В Ростове прогнозируют небольшой дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 7 марта, температура воздуха днем составит +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 градусов. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Днем возможен небольшой дождь.

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