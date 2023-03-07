Плановое отключение света запланировано в Ростове во вторник 7 марта

Без света останутся десятки домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 марта в Ростове-на-Дону без электричества останутся десятки домов, предупреждает компания «Донэнерго».

Так, с 8.00 до 17.00 ул. Заводская 67-99; ул. 2-я Заводская 77А, 54-82; пер. 2-й Кирпичный 6; ул. 3-я Литературная 51/6; пер. 1-й Самобытный 1-7, 2-10; пер. 2-й Самобытный 1-5, 2-4, 75/2; пер. 3-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 4-й Самобытный 1-3, 2-4; пер. 5-й Самобытный 1-13, 2-10; пер. 6-й Самобытный 1-11, 2-10; пер. 7-й Самобытный 1-19, ул. Димитрова 64-84, 51-61; ул. Коллективная 70-74, 73-81; ул. Молокова 1-35, 2-38; ул. Урожайная 11-33; ул. Новолесная 1-5

С 9.00 до 17.00 света не будет на ул. 10-я линия 15-25, 16-36, 81; ул. 12-я линия 1-31, 2-36; ул. Майская 24-30, 25-43; ул. Советская 25-33, просп. Коммунистический 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; ул. 1-я Краснодарская 43-65, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90-94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/7, 92/4 А, 92/4 Б; ул. Прогрессивная 6-20, ул. Закруткина 1-9, 2-10; ул. Мясникова 21-39; ул. 17-я линия 9-25, 12-24, ул. Красноармейская 61/101, 63/90, 35, 43, 45; ул. Города Волос 20, 22; пер. Газетный 42/105, 90, 92/85

С 9.00 до 14.00 - 18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-улица 4-40, 1-9

С 12.00 до 17.00 - просп. 40 Лет Победы 37/1, 37В, 37Г, 43А

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во вторник в Ростове прогнозируют небольшой дождь

Воздух прогреется до +9 градусов (подробности)