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НовостиОбщество7 марта 2023 6:05

Ростовская область вошла в «десятку» закредитованных регионов России

В регионе взяли 1,1 миллион кредитов
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовская область вошла в «десятку» закредитованных регионов России.

Ростовская область вошла в «десятку» закредитованных регионов России.

Фото: Даниил ОПАРИН

Ростовская область вошла в десятку кредитно-активных регионов по общим объемам кредитования за 2022 год. Такие данные сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

За прошедший год в регионе взяли 1,1 миллион кредитов, сумма по которым составила 242,6 миллиарда рублей.

Постоянными лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

За 2022 год дончанам было выдано 12,8 тысяч автокредитов, их общая сумма составила 14,5 миллиардов рублей.

По ипотеке выдано 27,8 тысяч кредитов на общую сумму 85 миллиардов рублей.

Всего за 2022 год в России выдали около 42 миллиона кредитов, общая сумма которых составила 11,25 триллиона рублей. Эти показатели ниже 2021 года, когда россияне взяли более 46,1 миллиона кредитов на общую сумму около 14,9 триллиона рублей.

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