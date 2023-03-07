В Таганроге потушили пожар в лакокрасочном цехе, выгорело 165 кв. метров

При пожаре никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге на Химической, 11/1 выгорел лакокрасочный цех. Предварительную причину происшествия сегодня, 7 марта, назвали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Причина случившегося - нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. При пожаре никто не пострадал. Всего огнем было охвачено 165 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что возгорание зафиксировали 6 марта примерно в 12:42, именно в это время поступил вызов к дежурному. В 13:08 горение локализовали, а еще через две минуты все потушили. На месте пожара от МЧС было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Спасатели напоминают жителям Дона: нужно всегда строго придерживаться правил пожарной безопасности. При возгораниях следует звонить с мобильного «101» или со стационарного «01».

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