В Ростовской области ожидаются осадки, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Местами возможны небольшие и умеренные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 7 марта, в Ростовской области усилится ветер, ожидаются осадки. Об этом предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

По прогнозу, местами возможны небольшие и умеренные дожди, по северу и западу региона пройдет мокрый снег. В темное время суток и следующим утром могут появиться туманы и гололедица на дорогах.

Ветер обещают западный, юго-западный 5-10 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с, по северу и западу области - до 16 м/с. Температура воздуха ночью установится в районе от -3 до +2, днем будет +2-7, по югу - до +11 градусов.

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