На остановках в Ростове демонтировали списки автобусных маршрутов

Сейчас за общественным транспортом люди следят через приложения в Интернете Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На остановках в Ростове-на-Дону демонтировали списки автобусных маршрутов. Это сделали из-за состояния самих информационных табличек и хулиганства вандалов. Соответствующую информацию со ссылкой на местные власти сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Маршрутные указатели обещают вновь разместить на прежних местах в 2023-2024 годах, если на эти цели выделят деньги. Также вместе с финансированием необходимо будет утвердить подрядчика, который выполнить работы. Пока необходимые условия не выполнены.

Жителям и гостям города пока рекомендуют следить за общественным транспортом с помощью приложений в Интернете. Можно обращаться с вопросами в Городской центр управления пассажирскими перевозками.

На портале «Ростовский городской транспорт» напомнили, что подробные списки маршрутов установили еще перед ЧМ-2018. Осенью того же года информационные стенды поменяли из-за обновления некоторых направлений.

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