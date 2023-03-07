8 марта жительниц Ростова-на-Дону в городских парках одарят цветами и комплиментами

Букеты и открытки будут вручать в парке имени Максима Горького Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В парках Ростова-на-Дону в честь 8 марта организуют интересные праздничные программы. Представительниц прекрасного пола одарят цветами и комплиментами, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации рассказал, что в парке имени Максима Горького во время акций «Весенний букет» и «Пусть всегда будет мама» собираются вручать букеты и открытки.

Кроме того, в парках «Осенний» и Николая Островского проведут «Праздник весны, цветов и любви». На этих площадках будут доступны открытые микрофоны для поздравлений, устроят фотосессию и мастер-класс «Цветы любви».

В парке «Левобережном» с 12 до 14 часов состоится праздничный концерт, а в парке имени Октября с 14 до 15 часов - литературно-музыкальная программа «Есть в каждой женщине какая - то загадка».

В зоопарке Ростова всех желающих пригласят на мастер-класс по изготовлению открытки, в парке имени Вити Черевичкина состоится акция «Для милых дам», а в парке 1 Мая - акция «Весна, цветы и комплименты».

Подробную праздничную программу можно найти на официальном сайте городской администрации.

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