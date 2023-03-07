Билеты на матч ФК «Ростов» - «Пари НН» сделают бесплатными для болельщиц

Ростовские футболисты проведут на домашнем поле матч 19 тура МИР РПЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области любительницы футбола смогут получить бесплатные билеты на матч ФК «Ростов», который пройдет в донской столице в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

- Дарим всем девушкам билеты на игру против «Пари НН». Обращайтесь в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника. Нужно иметь при себе паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение, - говорится на сайте ФК «Ростов».

Важно: билеты будут выдавать только в одни руки, другой человек не сможет их забрать.

Напомним, ростовские футболисты сразятся с «Пари НН» 12 марта в рамках 19 тура МИР РПЛ. Начало встречи в 19:30. Ранее, 4 марта, игроки ФК «Ростов» на домашнем поле сыграли с «Локомотивом» со счетом 1:3. На этом матче присутствовали 4907 зрителей.

К слову, ранее по улицам Ростова-на-Дону начали курсировать автобусы с изображениями игроков ФК «Ростов». Перевозчики украсили свои машины для того, чтобы поддержать спортсменов.

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