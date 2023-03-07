В Ростовской области воспитанницы Мариинской гимназии приняли Кодекс чести

Мариинская гимназия - самое молодое кадетское учреждение региона. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области 26 воспитанниц Мариинской гимназии приняли Кодекс чести, пообещав своим родителям, педагогам и старшим товарищам следовать идеалам добра и справедливости. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Известно, что такое право девочки-кадеты получают не сразу. Они приносят клятву осознанно, с твердой решимостью придерживаться своих принципов.

- Система казачьего кадетского образования и воспитания в Ростовской области формирует менталитет высоконравственного, интеллектуально и физически развитого человека, любящего край, знающего историю и традиции своего народа, - отметил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По словам чиновника, Мариинская гимназия - самое молодое кадетское учреждение донского региона. При этом организация уже активно участвует во всех крупных областных патриотических мероприятиях. Только в 2022 году воспитанницы неоднократно передавали полезные вещи в воинские части Вооруженных сил России.

Гимназия также показывает высокие результаты по образовательным дисциплинам. Режим занятий у девочек обычно удлиненный. В первой половине дня проводятся уроки, во второй - дополнительные курсы.

Юные казачки с удовольствием занимаются парашютным спортом, современным пятиборьем, краеведением и поисковой работой. Посещают уроки изобразительного искусства, шитья, танцев и вокала.

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