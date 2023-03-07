В Ростовской области на 80 % увеличилось производство винодельческой продукции

В прошлом году на Дону заложили 47 га молодых виноградников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области по итогам 2022 года на 80 % увеличилось производство винодельческой продукции. Это привело к росту продаж в отрасли на 21 %. Такую информацию озвучили на заседании, которое провел первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Участники совещания отметили, что в прошлом году заложили 47 га молодых виноградников. Большую часть закладки составил автохтонный сорт красностоп золотовский. После этого валовой сбор винограда зафиксировали на уровне около 10 тысяч тонн.

- В 2023 году на развитие виноградарства из федерального и областного бюджетов должны выделить свыше 61 млн рублей. Из этой суммы почти 6 млн рублей - средства региональной казны, - сообщил Виктор Гончаров.

Высказался также глава донского Минсельхозпрода Константин Рачаловский. Специалист отметил, что сейчас в регионе продолжают разрабатывать программу развития виноградарства. Ее цели - создание базы пригодных земель для высадки ягоды, помощь отрасли в обеспечении кадрами, работа по снабжению хозяйств посадочным материалом, а также поиск новых направлений сбыта.

Добавим, в 2023 году в регионе для популяризации винодельческой продукции планируют провести два крупных фестиваля - «Красностоп Золотовский» и «Цимлянские традиции». Таким образом, властей и специалисты отрасли намерены привлечь интерес к местной продукции и повысить поток туристов.

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