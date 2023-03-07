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НовостиОбщество7 марта 2023 12:14

Весной 2024 года в Ростове собираются сдать в эксплуатацию детсад за 458 млн рублей

Новое дошкольное учреждение намерены возвести на улице Левобережной
Ангелина СКИБА
В двухэтажном здании разместятся 10 детских групп

В двухэтажном здании разместятся 10 детских групп

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на улице Левобережной возведут детский сад за 458,5 млн рублей. Эти деньги выделили из городского и областного бюджетов. Подрядчика, который будет вести строительство, уже утвердили, сообщил в социальных сетях сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Детсад появится на территории строящегося жилого микрорайона. Он рассчитан на 200 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В двухэтажном здании разместятся 10 детских групп, - написал Алексей Логвиненко.

Для малышей должны оборудовать музыкальный и спортивный залы, уличные игровые и спортивные площадки. Также намерены обустроить кухню, медпункт и бытовые санитарные помещения.

По словам главы администрации, новый объект сдать в эксплуатацию планируют в апреле 2024 года.

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