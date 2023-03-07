В Ростове на уборку Северного кладбища выделят 15,4 млн рублей

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба городских кладбищ» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону приступили к поискам подрядчика, который займется уборкой территории Северного кладбища в 2023 году. Исполнителю собираются выделить 15,4 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Победителя тендера должны определить уже 16 марта. Выполнять поставленные задачи он будет примерно с 1 апреля до 30 сентября.

Речь идет о содержании кладбища, которое находится на улице Орбитальной. По наряд-заданиям подрядчика обяжут проводить санитарную очистку, подметать и мыть проезжие части и тротуары, заполнять емкости водой. С 1 июня по 31 августа к этому списку также добавятся работы по выкашиванию сорняков. К слову, высота скошенной травы не должна будет превышать 3-5 см.

Добавим, заказчиком указанных работ выступает МКУ «Служба городских кладбищ».

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