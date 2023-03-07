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НовостиОбщество7 марта 2023 13:02

В Ростове на уборку Северного кладбища выделят 15,4 млн рублей

Подрядчик будет работать на территории до 30 сентября 2023 года
Ангелина СКИБА
Заказчиком работ выступает МКУ «Служба городских кладбищ»

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба городских кладбищ»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону приступили к поискам подрядчика, который займется уборкой территории Северного кладбища в 2023 году. Исполнителю собираются выделить 15,4 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Победителя тендера должны определить уже 16 марта. Выполнять поставленные задачи он будет примерно с 1 апреля до 30 сентября.

Речь идет о содержании кладбища, которое находится на улице Орбитальной. По наряд-заданиям подрядчика обяжут проводить санитарную очистку, подметать и мыть проезжие части и тротуары, заполнять емкости водой. С 1 июня по 31 августа к этому списку также добавятся работы по выкашиванию сорняков. К слову, высота скошенной травы не должна будет превышать 3-5 см.

Добавим, заказчиком указанных работ выступает МКУ «Служба городских кладбищ».

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