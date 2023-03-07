Участок реки Дон в Ростове-на-Дону покрыла мазутная пленка

Переливчатые разводы появились в районе Левого берега Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону участок реки Дон оказался затянут мазутой. Об этом сегодня, 7 марта, в одном из городских пабликов VK сообщили очевидцы.

По словам жителей донской столицы, переливчатые химические разводы появились в районе Левого берега, прямо напротив городской набережной.

Интернет-пользователи уже назвали случившееся «экологическим бедствием», а также пожаловались на запах, «который обычно бывает только на заправках».

Причины случившегося пока неизвестны. Сотрудники Минприроды региона к этому моменту известили о загрязнении своих коллег из Росприроднадзора.

- Река Дон - объект федерального экологического надзора, поэтому все данные мы направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, - пояснила журналисту «КП - Ростов-на-Дону» представитель Минприроды Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весной 2024 года в Ростове собираются сдать в эксплуатацию детсад за 458 млн рублей

Новое дошкольное учреждение намерены возвести на улице Левобережной (подробности)