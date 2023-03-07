В Ростовской области директора фирмы заподозрили в невыплате зарплаты и подделке документов

Следователи передали материалы дела в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области директора коммерческой организации будут судить сразу по двум уголовным статьям. Дело завели за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и подделку документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, с апреля по август 2022 года подозреваемый не выплатил одному из своих работников более 156 тысяч рублей. Это при том, что в указанный период деньги у организации имелись.

- Руководитель нарушил очередность финансовых операций и направил все средства на другие нужды. После этого для того, чтобы его не поймали на махинациях, мужчина предоставил на проверку подложные бумаги о невыходе подчиненного на работу, - рассказали в Следкоме.

Добавим, сейчас подозреваемому грозят, как минимум, штраф и принудительные работы. Максимальное наказание по одной из статьей - до 3 лет тюрьмы.

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