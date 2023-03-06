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НовостиОбщество6 марта 2023 9:30

В Каменске-Шахтинском неизвестные представились «полицейскими» и избили местных жителей

Теперь агрессивных мужчин разыскивают настоящие сотрудники МВД
Ангелина СКИБА
Правоохранители уже устанавливают личности хулиганов

Правоохранители уже устанавливают личности хулиганов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прокомментировали нападение неизвестных на жителей Каменска-Шахтинского. Официальная информация поступила от пресс-службы управления МВД России по донскому региону.

- Стало известно о конфликте, в результате которого двое неизвестных нанесли травмы 37-летнему и 33-летней местным жителям. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и задержание граждан, применивших насилие, - сообщили в полиции.

Напомним, вечером 5 марта в одном из пабликов VK очевидица произошедшего рассказала, что двое мужчин, «представляясь сотрудниками полиции», побили прохожую и отняли у нее телефон, а потом набросились на мужчину и выбили ему зуб. Всего же, по словам, свидетельницы пострадали четыре человека.

Ранее также прояснилась история с гражданами в камуфляже на территории Щепкинского леса в Ростове-на-Дону. Оказывается, опасения ростовчан были напрасными.

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