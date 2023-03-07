Для донских предпринимателей снизили ставки по микрокредитам . Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области запустили новый льготный микрозайм «На развитие» со ставками 5-7,5% годовых для сельхозпредприятий, производителей, экспортеров и участников добровольной сертификации «Сделано на Дону». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Напомним, с марта возобновили льготную программу «Рестарт». Она позволяет привлечь до 5 млн рублей на срок до 2 лет со ставкой 5% годовых при наличии залога и 7,5% годовых при поручительстве Гарантийного фонда Ростовской области.

Заявки на микрозаймы можно подать через портал mbrostov.ru или в любом центре «Мой бизнес».

Обновленные условия финансирования созданы в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С начала 2023 года мерами поддержки воспользовались 135 предпринимателей и предприятий МСП Ростовской области.

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