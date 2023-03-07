Донские гандболистки победили в Первенстве России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Донские спортсменки стали победителями в Первенстве России по гандболу среди девушек до 17 лет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Они одержали победу в Первенстве России по гандболу среди девушек до 17 лет! - поделился он радостной новостью.

Последний раз сборная донского региона добивалась такого результата 20 лет назад.

В преддверии празднования 8 марта глава администрации Ростова-на-Дону встретился с юными спортсменками.

Алексей Логвиненко отметил, что эта победа значима как для спортивного сообщества, так и для города в целом. Он вручил награды спортсменкам и их наставникам.

Так, Знаком отличия были отмечены старший тренер-преподаватель Юлия Денисенко и тренер-преподаватель Ольга Ворона спортивной школы №13.

Также тренеры и спортсменки были награждены благодарственными письмами главы администрации.

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Игра состоится в воскресенье, 12 марта, в донской столице (подробности)