Донские гандболистки победили в Первенстве России.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Донские спортсменки стали победителями в Первенстве России по гандболу среди девушек до 17 лет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
- Они одержали победу в Первенстве России по гандболу среди девушек до 17 лет! - поделился он радостной новостью.
Последний раз сборная донского региона добивалась такого результата 20 лет назад.
В преддверии празднования 8 марта глава администрации Ростова-на-Дону встретился с юными спортсменками.
Алексей Логвиненко отметил, что эта победа значима как для спортивного сообщества, так и для города в целом. Он вручил награды спортсменкам и их наставникам.
Так, Знаком отличия были отмечены старший тренер-преподаватель Юлия Денисенко и тренер-преподаватель Ольга Ворона спортивной школы №13.
Также тренеры и спортсменки были награждены благодарственными письмами главы администрации.
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