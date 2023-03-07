Ростовстат рассказал о среднестатистической дончанке. Фото: Иван Макеев

В преддверии празднования Международного женского дня Ростовстат опубликовал исследование о жизни дончанок.

Кстати, женщины составляют большую часть населения Ростовской области – 53,4%.

Согласно статистике, средний возраст дончанки – 44 года. 53,2% женщин находятся в браке.

По данным ВПН-2020, 52,4% дончанок родили первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. Средний возраст матери составляет 28,5 лет.

Дончанки образованны. Так, 39,2 % имеют среднее профессиональное образование, 25,6% - высшее.

24 часа в сутках женщины донского региона умело распределяют на работу и дом, - 14,2% и 18,8% соответственно. А вот на обучение и отдых остается 16,9% времени, в то время как у мужчин это 19,4%.

Дончанки активно проводят свободное время: посещают кафе (42%), кинотеатры (33%), религиозные учреждения (28,4%), театры (14,7%), концерты (13%).

При всей занятости донские женщины не забывают о здоровом образе жизни. Находят время на правильное питание, спорт и прогулки 54,7% женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 марта жительниц Ростова-на-Дону в городских парках одарят цветами и комплиментами

В донской столице подготовили интересную праздничную программу (подробности)