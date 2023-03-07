«Шолоховская весна» в «пятерке» лучших событий года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник «Шолоховская весна» вошел в ТОП-5 событий, признанных национальным событием года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В «пятерку» также вошли мероприятия Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Югры.

События, победившие в конкурсе, получат информационную и PR-поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий».

Отбор пятидесяти лучших событий года провел национальный календарь EventsInRussia.com. В текущем году поступило более 1000 заявок из 70 регионов страны.

Литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» проходит в мае с 1985 года в хуторе Кружилинском, станице Каргинской, станице Вешенской. В 1990 году праздник стал международным. Каждый год он собирает более 100 тысяч человек. Его продолжительность составляет 3 дня.

Напомним, ранее еще один фестиваль Ростовской области также вошел в пятерку лучших событий года. «Осада Азова» заняла в рейтинге свое заслуженное место. Первый фестиваль «Осада Азова» прошел в 2005 году. С тех пор он ежегодно собирает тысячи туристов.

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