Ростовчанок за рулем поздравили сотрудники ГИБДД.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
7 марта сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области поздравили девушек с наступающим праздником, сообщает пресс-служба подразделения.
На Театральной площади Ростова-на-Дону сотрудники ДПС ГИБДД УМВД совместно с представителями компании Fresh Auto провели акцию «Цветочный патруль».
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых были женщины, вручали им цветы и желали удачи на дорогах.
Акция проводится в городе не в первый раз и уже стала традицией.
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