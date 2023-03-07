Ростовчанок за рулем поздравили сотрудники ГИБДД. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

7 марта сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области поздравили девушек с наступающим праздником, сообщает пресс-служба подразделения.

На Театральной площади Ростова-на-Дону сотрудники ДПС ГИБДД УМВД совместно с представителями компании Fresh Auto провели акцию «Цветочный патруль».

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых были женщины, вручали им цветы и желали удачи на дорогах.

Акция проводится в городе не в первый раз и уже стала традицией.

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