Перед 8 Марта Ростов оказался парализован девятибалльными пробками

Сейчас на дорогах города посвободней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Международного женского дня Ростов погряз в девятибалльных пробках, показывают «Яндекс. Карты».

Заторы были на Чехова, Текучева, Малюгиной и Буденовском. Также движение было парализовано на проспекте Нагабина, на улицах Ларина, Нансена и Погодина. Пробки были и на выездах из Ростова. А на Зоологической и Шолохова произошли аварии.

Сейчас же, по данным «Яндекс. Карт», в городе есть небольшие пробки в два балла.

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