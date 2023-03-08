За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 305 человек

Летальных случаев выявлено не было. Фото: Алиса ТИТКО

На Дону за сутки коронавирус был обнаружен у 305 жителей, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 8 марта, за сутки в Ростовской области выздоровело 233 человека. За тот же период госпитализировано было 28. Летальных случаев выявлено не было.

По данным портала, общее число зараженных коронавирусом достигло 445 859.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Живем как на пороховой бочке»: что сейчас с донским школьником, у которого нашли опухоль мозга после ковида

В Ростовской области школьник тяжело перенес коронавирус, а после выздоровления у него диагностировали опухоль (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону 2023: где сделать прививку, адреса, как записаться

Публикуем подробные данные (подробнее)