Ростовские полицейские поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Также сотрудники ДПС напомнили водительницам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Дону в честь Международного женского дня инспекторы ДПС решили поздравить дам за рулем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские тормозили на дорогах машины, где за рулем были дончанки. А затем, спрятав за спиной букет красных тюльпанов, подходили к машине и поздравляли дам с праздником. После чего вручали цветы. Также сотрудники ДПС напомнили водительницам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

- Все девушки, принявшие участие в акции, не остались без счастливой улыбки и прекрасного настроения, - говорится в сообщении.

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