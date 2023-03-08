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НовостиОбщество8 марта 2023 14:37

В Ростове полицейские не нашли нарушений при перевозке «Оки» на крыше иномарки

Кадры «Окавозки» на улицах города удивили ростовчан
Екатерина ПОПОВА
Авто на крыше удивило ростовчан. ФОТО: Соцсети

Авто на крыше удивило ростовчан. ФОТО: Соцсети

В Ростове сотрудники полиции не выявили нарушений при перевозке «Оки» на крыше Ford Mustang. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

На днях на улицах Ростова горожане заметили красную иномарку, которая на своей крыше везет автомобиль отечественного производства. Кадры с чудо-машиной разлетелись по местным пабликам и собрали тысячи просмотров.

- При проведении проверки соблюдения водителем автомобиля Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены», - говорится в сообщении.

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