В Ростове полицейские не нашли нарушений при перевозке «Оки» на крыше иномарки

Авто на крыше удивило ростовчан. ФОТО: Соцсети

В Ростове сотрудники полиции не выявили нарушений при перевозке «Оки» на крыше Ford Mustang. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

На днях на улицах Ростова горожане заметили красную иномарку, которая на своей крыше везет автомобиль отечественного производства. Кадры с чудо-машиной разлетелись по местным пабликам и собрали тысячи просмотров.

- При проведении проверки соблюдения водителем автомобиля Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены», - говорится в сообщении.

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