В Ростовской области водитель избил пешехода с букетом

Ни с того ни с сего водитель набросился на пешехода. Фото: Виктор Гусейнов

В Батайске на пересечении улиц Куйбышева и Заводской водитель на иномарке избил пешехода с букетом, сообщают очевидцы.

20-летний парень с букетом в руках переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехала BMW. Пешеход и водитель что-то не поделили. И 41-летний шофер вышел из своего авто и набросился на молодого человека с кулаками. Также мужчины во время драки сломали и цветы.

Как сообщили «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе МВД, в полицию действительно поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Батайске.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью пешеходу, - уточнили в ведомстве.

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