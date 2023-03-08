В Ростовской области уволили попавшегося на закладках полицейского

Если вина бывшего полицейского подтвердится, он будет привлечен к ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске уволили сотрудника полиции из-за подозрений на хранение и распространение наркотиков. Сообщают в региональном МВД.

Полицейского раскрыли его же коллеги из отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД.

В итоге правоохранителя уволили из-за проступка, который порочит честь сотрудника полиции.

- Если вина бывшего полицейского подтвердится, он будет привлечен к ответственности, - прокомментировали в ведомстве.

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