В четверг 9 марта в Ростове отключат электричество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 марта в Ростове-на-Дону запланировано плановое отключение света в домах по ряду адресов, предупреждает «Донэнерго».

Так, с 9.00 до 15.00 электричества не будет по пер. Доломановский 96-104, 110/55; ул. Нефедова 58/115; ул. Текучева 176-182; ул. Н.Ополчения 143-151, 186-202.

С 9.00 до 17.00 свет отключат по ул. Проселочная 19, 21; ул. Тружеников 11, 13, ул. 1-ая Киргизская 37-61, 46-76; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61, 36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-76А; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 59-65, ул. Кизитериновская балка 1-47, 2-50; ул. Комсомольская 83-87, 86-96; ул. Ручейная 1-13, 2-10; ул. Александровский Спуск 2-6, ул. Мартовицкого; ул. Плиева 2-50; ул. Нариманова 103-117; ул. Фурмановская 108-118, 109-125; ул. Краснокурсантская 95-105, 104-116; пер. Ольховский 2-66, 1-45.

С 9.00 до 15.00 временно приостановят подачу электроэнергии по адресам 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-109, 94-104, 110/55; ул. Текучёва 162-182, 91-109; ул. Н. Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58/115; пер. Гвардейский 59-61, 72/91.

С 6.00 до 17.00 без света останутся дома по адресам ул. Левобережная 28 В; ул. Чемордачка 4 А; Аксайский район, 7км севернее хутора Маяковского литер «А»

С 9.00 до 18.00 электроэнергию отключат по ул. 19 линия 11-53,38-58; ул. 17 линия 66-76,63-87; ул. Листопадова 22-30, 31-47.

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