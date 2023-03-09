В четверг 9 марта в Ростове прогнозируют небольшие дожди

9 марта в Ростове прогнозируют небольшие дожди. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 9 марта, в Ростове будет облачная с прояснениями погода и с небольшим дождем, сообщает Ростгидрометцентр.

Днем температура воздуха составит +12-14 градусов, ночью - +4-6. Юго-западный и южный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Ночью и утром синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается.

Напомним, ранее климатолог спрогнозировал резкие перепады температуры в регионе. По его слова, тепло пришло примерно на неделю, после чего вновь вернется похолодание. Кроме того, ожидаются дожди.

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