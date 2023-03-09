Ростовчане стали победителями турнира по танцевальному спорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские танцоры творческого объединения «Ритмы радости» оказались в числе победителей российского турнира по сценическим направлениям «Кубок Тихого Дона». Об этом сообщает администрация города Ростова-на-Дону.

Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону 5 марта.

Ребята представили композиции «Индийский танец» в различных номинациях:

- смешанный Формейшен Open class - 1 место,

- дуэт Васильевой Екатерины и Панкова Даниила - 1 место,

- соло юниоры Панков Даниил – 1 место.

Танцоров и руководителя коллектива отметили дипломами, а также вручили кубки и медали.

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