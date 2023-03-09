В Азове на теплоходе под флагом Либерии нашли 8 тонн нелегального топлива

Нарушение зарегистрировали в морском пункте пропуска. Фото: сайт Южного таможенного управления

8 тонн нелегального топлива обнаружили на теплоходе, который прибыл в Ростовскую область под флагом Либерии из турецкого порта Самсун. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Нарушение зарегистрировали в морском пункте пропуска Азов. Во время проверки на судне нашли 4,39 тонны дизельного топлива и 3,67 тонны тяжелого топлива, которые не были задекларированы.

- Несоответствие фактического количества груза заявленному старший механик объяснил ошибкой в расчетах. Теперь в лаборатории должны установить стоимость нелегального товара, - рассказали в Южном таможенном управлении.

Добавим, после проверки в отношении капитана корабля и судовладельца завели административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию»). В этом случае возможны конфискация груза или штрафные санкции к нарушителям.

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